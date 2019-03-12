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رياضة

مانشستر سيتي يدك شباك شالكة بـ 3 أهداف في الشوط الأول.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:55 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنهي فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا على شالكه الألماني، بثلاثة أهداف دون رد على استاد "الاتحاد" ، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأحرز أجوريو هدفين من أصل الثلاثة، وعاد سانيه بالهدف الثالث ليقتل أمال شالكة في العودة للقاء.

وجاء تشكيل مان سيتى ضد شالكه كالتالى: إيدرسون، ووكر، دانيلو، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، سترلينج، ساني، برناردو سيلفا، أجويرو.

يذكر أن مانشستر سيتى خطف فوزًا مثيرًا من شالكه، فى الدقائق الأخيرة من مواجهة الذهاب التي أقيمت خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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