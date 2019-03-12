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فن

ديانا حداد تشاور جمهورها في أغاني حفلها القادم بالكويت.. 28 مارس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:22 م
ديانا حداد
ديانا حداد
سعيد فراج
تفاعلت الفنانة ديانا حداد مع جمهورها عبر موقع التدوين القصير تويتر، لاختيار الأغاني التي سوف تشدو بها في حفلها المرتقب بدولة الكويت يوم 28 مارس الجاري.

وكتبت ديانا حداد تغريدة لها على تويتر، قالت فيها: "‏حبايبي في ‎#الكويت واللي رح يجوا يحضروا الحفل من كل الدول العربية اكيد رح تنورونا بحضوركم .. رح كون معكم في فندق ملينيوم الكويت تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ .. واللي حابب يسمع أغاني معينة على ذوقه اكيد .. يكتبلي أسامي الأغاني وانا رح كون مبسوطة ومستمتعة كتير بمعرفة الأغاني اللي بتحبوها".

وطرحت ديانا مجموعة أعمال غنائية تم تسجيلها من حفلاتها ومشاركاتها الغنائية، قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية، طرحت منها أغنية "عشيرى" من اللون الغنائى الإماراتى، وهى أغنية قديمة كتبها ولحنها سعيد الدوبى، عبر قناتها الرسمية فى موقع "اليوتيوب" وجميع الإذاعات الخليجية والعربية.

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