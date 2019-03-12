أحمد فهمي لـ هنا الزاهد وتوتا: شايلين المسلسل على أكتافهم

نشر الفنان أحمد فهمى عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير " إنستجرام " صورة تجمع خطيبته الفنانة هنا الزاهد بالفنان محمد عبد الرحمن - الشهير بـ توتا - من كواليس مسلسلهم الجديد " الواد سيد الشحات".



وعلق "فهمى " على الصورة قائلًا:"الموهوبين بزيادة هنا و توتا ، شايلين المسلسل على أكتافهم بجد ، ليا الشرف انى بشتغل معاهم، الواد سيد الشحات رمضان 2019" .



يذكر أن مسلسل الواد سيد الشحات من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندي ومن إنتاج "شركة سينرجى"، وبطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد .