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فن

أحمد فهمي لـ هنا الزاهد وتوتا: شايلين المسلسل على أكتافهم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:56 م
أحمد فهمى
أحمد فهمى
أحمد البهى
نشر الفنان أحمد فهمى عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير " إنستجرام " صورة تجمع خطيبته الفنانة هنا الزاهد بالفنان محمد عبد الرحمن - الشهير بـ توتا - من كواليس مسلسلهم الجديد " الواد سيد الشحات".

وعلق "فهمى " على الصورة قائلًا:"الموهوبين بزيادة هنا و توتا ، شايلين المسلسل على أكتافهم بجد ، ليا الشرف انى بشتغل معاهم، الواد سيد الشحات رمضان 2019" .

يذكر أن مسلسل الواد سيد الشحات من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندي ومن إنتاج "شركة سينرجى"، وبطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد .
أحمد فهمي لـ هنا الزاهد وتوتا: شايلين المسلسل على أكتافهم

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