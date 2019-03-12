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المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: مصر حققت إنجازا كبيرا خلال وقت قصير

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:27 م
الدكتور نبيل زكي
الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية
كـريـم الخـطيب
قال الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إن إنجازات الدولة كبيرة في وقت قصير، مشيرا إلى أن هناك إشارات إيجابية من مؤسسات مالية عالمية حول تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر.

وأضاف «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن 989 مليار جنيه قيمة دعم المشتقات البترولية لازالت الدولة تقدمها للمواطنين.

وأوضح المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، أن 25% من الموازنة العامة للدول من الضرائب، بينما في مصر لا تتجاوز 14%، لافتا إلى أن المخالفة للضرائب تعتبر جريمة مخلة بالشرف في أمريكا.

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