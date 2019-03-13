محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال القومي للمرأة بمئوية المرأة المصرية.. ويؤكد للشباب: أنتم كلمة السر في رسم مستقبل مصر.. صور

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال القومي للمرأة بمئوية المرأة المصرية

عثمان للشباب: أنتم كلمة السر في رسم مستقبل مصر

أرحب بجميع الآراء والمقترحات من أجل تحقيق البناء والتنمية





شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، احتفالية فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، بمئوية عيد المرأة المصرية، وذلك برئاسة ماجدة النويشي مقررة فرع المجلس بحضور عضوات المجلس ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وجمع كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي القوى السياسية بالتعاون والتنسيق مع مكتبة مصر العامة والتى أقيمت بحدائق الملاحة بشارع محمد علي امام مبنى المحافظة القديم.





تضمنت مراسم الاحتفال إقامة معرض يضم معروضات لكافة الأنشطة الفنية ومنتجات من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية واللوحات التشكيلية، وإقامة معرض خاص لإنجازات وأنشطة المرأة الاسماعيلاوية وما تم إنجازه على مدى أربع سنوات مضت.





كما تضمن الحفل تقديم مجموعة من العروض الفنية لفرق كورال الأطفال والموسيقى والفنون التابع لمكتبة مصر العامة وفرق وبراعم الكشافة البحرية.





وتستمر فعاليات الاحتفالات بالحدائق يوميا حتى يوم 16 مارس الجاري.





كما عقد محافظ الإسماعيلية مؤتمرًا موسعًا مع مجموعة كبيرة من شباب النقابات المهنية بالمحافظة وشباب الجامعات والقيادات النسائية الشابة وعدد من رؤساء القرى فى حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لتوضيح أهمية وحتمية ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس أبنائنا ومشاركة الشباب جنبا الى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى التوعية والتحذير من مخاطر حروب الجيل الرابع والغزو الفكري لعقول أبنائنا في ظل التحديات التى تواجهها مصر.





وخلال المؤتمر أكد محافظ الاسماعيلية أن الشباب هم كلمة السر الحقيقية فى إعادة رسم مستقبل مصر كما أكد على أنه لابد من تفعيل دورهم فى نشر الوعي والتوعية التي تكفل تحقيق الاستقرار التام لمصر وعليهم دور كبير فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.





خلال المؤتمر استعرض المحافظ مع الشباب عددا من القضايا والموضوعات الهامة التى تضمنت استراتيجية الأمن القومي المصري ومواجهة التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن وملف الولاء والانتماء للوطن وجهود الدولة وما تبذله لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة وما يجرى تنفيذه منها على أرض الإسماعيلية والذى يبشر بغد مشرق وواعد للمحافظة وشبابها .





وخلال المؤتمر أوصى المحافظ أبناءه من الشباب بالتعاون والوقوف صفا واحدا مع الدولة لبناء وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن داخل الأسرة والمجتمع والحفاظ على مصر وصورتها.





وأكد أنه على رأس الجهاز التنفيذى للمحافظة يرحب بجميع الآراء والأفكار والمقترحات من الشباب من أجل تحقيق البناء والتنمية الحقيقية للمحافظة.



