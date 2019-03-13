التخطيط: استراتيجية لتمكين المرأة والشباب

قال هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة، إن خطط الدولة الحالية تركز بشكل أساسي على مشاركة وتمكين المرأة والشباب على حدٍ سواء باعتبارهما عنصرين فاعلين تسهم مشاركتهما إلى تضمين فكر جديد فيه جزء من الإبداع والتحديث للفكر الحالي.





وذكرت في تصريحات لها، أن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تركز المساواة بين الجنسين وتوطين غايات الهدف الأممي الخامس علي الصعيد المصري و التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.



