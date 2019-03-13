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اقتصاد

التخطيط: استراتيجية لتمكين المرأة والشباب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:09 ص
هويدا بركات رئيس
هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة
آية الجارحي
قال هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة، إن خطط الدولة الحالية تركز بشكل أساسي على مشاركة وتمكين المرأة والشباب على حدٍ سواء باعتبارهما عنصرين فاعلين تسهم مشاركتهما إلى تضمين فكر جديد فيه جزء من الإبداع والتحديث للفكر الحالي.

وذكرت في تصريحات لها، أن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تركز المساواة بين الجنسين وتوطين غايات الهدف الأممي الخامس علي الصعيد المصري و التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.

وأوضحت أن هناك تحديات تواجه تفعيل دور المرأة في مصر منها ارتفاع معدلات البطالة بالنسبة للنساء مع زيادة التمييز في المعاملة بين الجنسين في مكان العمل وضعف الجهود المؤسسية العاملة علي تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، كما أن برنامج العمل اللائق والذي يهدف إلي خلق فرص عمل لائق للشباب وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في كافة محافظات الجمهورية.

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