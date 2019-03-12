جمعية الغاز: كثافة إنتاج مصر من الغاز ستزيد الاستثمار في الصناعات الكثيفة

قال خالد أبو بكر، رئيس جمعية الغاز المصرية، إن مصر لديها خبرة عميقة في مجال الغاز الطبيعي، وكثافة إنتاج مصر من الغاز ستدفع نحو زيادة الاستثمار في الصناعات الكثيفة خلال الفترة القادمة.



وأضاف «أبو بكر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» «سي بي سي»:، أن تحوُّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة ودولة مرور وعبور للغاز إلى دول أخرى سيعطيها نفوذًا قياديًّا ووضعًا استراتيجيًّا وسياسيًّا اعتمادًا على ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية أساسية.



وتابع رئيس جمعية الغاز المصرية أن هناك رغبة من مختلف الشركات العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مصر، خصوصًا في منطقة البحر الأحمر والصحراء الغربية.