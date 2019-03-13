ملتقى الشباب العربي والأفريقي.. تنظيم مجاني وترويج ثقافي وسياحي لأسوان

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من 16-18 مارس 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويعد الملتقى منصة للشباب من كلتا المنطقتين لتبادل الخبرات، ويتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التي تهم كل من الشباب العربي والأفريقي، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية.





وأعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.





وأكدت أن الملتقى لا يكلف خزينة الدولة شيئًا، وإنما على العكس تمامًا، فإنه يساعد في الترويج السياحي والثقافي لمدينة أسوان بشكل خاص ومصر بشكل عام، كونها تم اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي 2019 خاصة وأنه جاء تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي حقق نجاحا كبيرا خلال نسختيه في شرم الشيخ 2017 و2018، سواء من حيث التسويق والترويج السياحي للمدينة، أو من خلال أجندته وفعالياته التي تدعو الي التواصل بين شباب العالم والتأكيد على رسالة السلام وقبول الآخر.





والملتقى هو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.





وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.



