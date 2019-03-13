تنمية المشروعات الصغيرة: تعاون وثيق مع العمل الدولية لتدريب الشباب

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هناك تعاونا وثيقا مع منظمة العمل الدولية، لتأهيل اصحاب المشروعات السابقة علي إدارة أعمالهم بأحدث الوسائل الدولية و نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب من الجنسين.
وذكر " جامع" في تصريحات لها، أن الجهاز يعكف مع المنظمة علي برنامج " ابدأ" و"حسن مشروعك " لتأهيل الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ورفع كفاءة المشروعات القائمة اداريا واستثماريا محاسبيا.
وأوضحت أن البرنامجين المذكورين يعتبر استكمالاً لنجاح البرامج التدريبية التي نقلتها المنظمة لمصر وتدريب مجموعة من الكوادر التدريبية المصرية من الشباب علي تلك البرامج لضمان تطور هذه المشروعات وزيادة قدرتها على الاستمرار والمنافسة في الداخل والخارج والعمل علي تعزيز الأوضاع الاقتصادية للمشروعات الصغير بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي ورفع قدرات هذا القطاع في استيعاب المزيد من فرص العمل والمساهمة في مواجهة البطالة.