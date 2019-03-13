تنمية المشروعات الصغيرة: تعاون وثيق مع العمل الدولية لتدريب الشباب

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هناك تعاونا وثيقا مع منظمة العمل الدولية، لتأهيل اصحاب المشروعات السابقة علي إدارة أعمالهم بأحدث الوسائل الدولية و نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب من الجنسين.





وذكر " جامع" في تصريحات لها، أن الجهاز يعكف مع المنظمة علي برنامج " ابدأ" و"حسن مشروعك " لتأهيل الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ورفع كفاءة المشروعات القائمة اداريا واستثماريا محاسبيا.



