التمويل العقاري: مصر تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويا من كل المستويات

أكدت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي من أهم محاور العدالة الاجتماعية.



وأكدت عبد الحميد؛ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية «لما جبريل»؛ أنهم يقدمون دعما ماليا ما بين 5 إلى 40 ألف جنيه على الوحدة السكنية.



وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إلى أن مصر تحتاج 500 ألف وحدة سكنية كل عام لكل مستويات الداخل، وأن أحد أهم فلسفة البناء هو توسيع الرقعة العمرانية.



