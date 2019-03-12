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رياضة

رونالدو يضيف الهدف الثاني لـ يوفنتوس ويحيي آمال التأهل أمام أتليتكو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريق يوفنتوس أمام ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "يوفنتوس أرينا" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل رونالدو الهدف الثاني لـ فريقه بعد كرة عرضية سجلها برأسه تصدى لها أوبلاك ولكنها كانت تخطت خط المرمى.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول والوحيد في الشوط الأول لليوفي بعد كرة عرضية ارتقى لها البرتغالي ليسددها رأسية قوية في شباك أوبلاك.

وسيطر السيدة العجوز على معظم مجريات الشوط الأول ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 62%.

وسدد يوفينتوس 9 كرات على المرمى مقابل 2 لـ أتليتكو مدريد، كما أهدر لاعب اليوفي السابق موراتا كرة عرضيه مرت أعلى المرمى.

ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يكفي أتلتيكو مدريد التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة كذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

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