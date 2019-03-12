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مصر الخير: طورنا أقسام داخل 60 مستشفى في أقل من 3 سنوات.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:20 م
مودي الدويري
مودي الدويري
هاني حسين
قال مودي الدويري مدير إدارة دعم المستشفيات بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع الصحة في المؤسسة معني بتقديم خدمات تنموية صحية من خلال برنامج الحالات الإنسانية وتقديم أدوية وتنفيذ عمليات جراحية للمرضى، بالإضافة إلى تنمية ودعم المستشفيات وتجهيزها وتوفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بها لرفع كفاءتها.

وأضاف " الدويري" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، إن هناك أقساما كثيرة في المستشفيات يتوفر فيها الكادر الطبي ولكن ينقصهم البنية التحتية والمستلزمات الطبية التي تمكن من تنفيذ تلك القدرات.

وتابع:" نعمل على سد الفجوة في بعض الوحدات الصحية التي تعاني من نقص المستلزمات الصحية والأطباء في مختلف التخصصات، كذا ندعم مصاريف التشغيل في بعض الوحدات الصحية والمستشفيات في القرى ومختلف محافظات الجمهورية، وقمنا بتطوير أقسام داخل 60 مستشفى في أقل من 3 سنوات".

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