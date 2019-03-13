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رياضة

أخبار نادي الزمالك الثلاثاء 12-2-2019

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:40 ص
محمد رشاد
شهد يوم الثلاثاء الموافق 11 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك أبرزها فوز شباب الزمالك97 أمام الأهلي بثلاثية نظيفة ،ورصد مكافأة قدرها 100 ألف جنيه للاعبي الفريق الأول حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام نصر حسين داي والتأهل لدور الثمانية فى الكونفيدرالية الأفريقية . 

مجلس الزمالك يشيد بفريق شباب 97 بعد الفوز على الأهلي. 

أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك بفريق الشباب بالنادي مواليد 97 بعد الفوز على الأهلي في قمة بطولة الجمهورية للناشئين التي أقيمت عصر اليوم بمقر القلعة البيضاء. 

مكافأة خاصة من فرجاني ساسي ومحمود علاء لشباب الزمالك بعد الفوز على الأهلي.
قرر محمود علاء وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صرف مكافأة من جيبهما للاعبي فريق الشباب مواليد ٩٧ بعد الفوز علي الأهلي اليوم بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم ببطولة الجمهورية على ملعب النادي.

مكافأة مالية لـ لاعبي الزمالك 97.
قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك صرف مكافأة للاعبي فريق الكرة مواليد 97 .

مكافأة ضخمة لتحفيز لاعبي الزمالك على التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رصد مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، قدرها 100 ألف جنيه، في حالة الصعود إلى الدور ربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

مصطفى شوبير ينقذ أهلي 97 من فضيحة أمام الزمالك .. والأبيض يكتفي بثلاثية
فاز فريق الزمالك مواليد 97 بقيادة سيد حنفي على فريق الأهلي بثلاثية مقابل لاشئ في الجولة 17 من مؤجلات بطولة الجمهورية للناشئين. 

خالد بوطيب ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك
انتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

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