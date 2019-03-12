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نائب وزير المالية السابق: الموظفون أكبر فئة تدفع ضرائب.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:35 م
الضرائب
الضرائب
محمد القاضي
قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، إن أكبر شريحة يتم تحصيل الضرائب منها هي الموظفون.

وأضاف "المنير"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن أقل فئة يتم تحصيل الضرائب منها هي المهنيون، معقبا: «المهنيون ليس لديهم نظام للفواتير مثل الشركات».

وأشار إلي أن مصر وقعت مذكرة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، لافتا إلي أن الضرائب في مصر تمثل 76% من إيرادات الدولة وفي الصين تصل الضرائب إلى 90% من إيرادات الدولة.

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