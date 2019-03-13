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اقتصاد

الضرائب تبدأ تجهيزات إقرارات موسم الأشخاص الاعتبارية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:05 ص
اقرارات إلكترونية
اقرارات إلكترونية
محمد يحيي
كشف سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وضع المصلحة اللمسات الأخيرة لبدء تجهيز الاقرارات الضريبية و طبعها تمهيدا لاستقبال موسم التحصيل الضريبي لضرائب الأشخاص الاعتبارية والمعروفة إعلاميا بضرائب الشركات و كبار الممولين المقرر بدايته اعتبارا من إبريل المقبل.

وقال " فؤاد" لـ"صدي البلد" إن المصلحة بصدد تسليم الإقرارات للمديريات والمأموريات المختلفة، موضحا ان الضرائب تعمل حاليا علي تقديم افضل التسيرات للممولين لتقديم الإقرارات و سداد الضريبة المقررة، خصوصا بعد مهلة تقديم اقرارات الضرائب علي القيمة المضافة بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأشار "فؤاد" إلى أن معدلات التحصيل الضريبي على الأشخاص الطبيعية " المهن الحرة" تسير في معدلاتها الطبيعية، متوقعا ان تساهم اجراءات وزارة المالية ومصلحة الضرائب في زيادة الحصيلة الضريبية المقررة.

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الضرائب تبدأ تجهيزات إقرارات موسم الأشخاص الاعتبارية

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