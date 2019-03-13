الضرائب تبدأ تجهيزات إقرارات موسم الأشخاص الاعتبارية

كشف سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وضع المصلحة اللمسات الأخيرة لبدء تجهيز الاقرارات الضريبية و طبعها تمهيدا لاستقبال موسم التحصيل الضريبي لضرائب الأشخاص الاعتبارية والمعروفة إعلاميا بضرائب الشركات و كبار الممولين المقرر بدايته اعتبارا من إبريل المقبل.



وقال " فؤاد" لـ"صدي البلد" إن المصلحة بصدد تسليم الإقرارات للمديريات والمأموريات المختلفة، موضحا ان الضرائب تعمل حاليا علي تقديم افضل التسيرات للممولين لتقديم الإقرارات و سداد الضريبة المقررة، خصوصا بعد مهلة تقديم اقرارات الضرائب علي القيمة المضافة بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية.



وأشار "فؤاد" إلى أن معدلات التحصيل الضريبي على الأشخاص الطبيعية " المهن الحرة" تسير في معدلاتها الطبيعية، متوقعا ان تساهم اجراءات وزارة المالية ومصلحة الضرائب في زيادة الحصيلة الضريبية المقررة.