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برلمان

وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان تشيد بزيارة وزيرة الهجرة للجامعة البريطانية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:32 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
معتز الخصوصي
أشادت النائبة، مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان و ورئيس لجنة المرأة العربية ودول حوض النيل، بزيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الجامعة البريطانية بالقاهرة، اليوم، وذلك في إطار إطلاق مبادرة تعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن الزيارة مهمة لتطوير آليات التواصل مع المصريين في الخارج بهدف نقل الحقائق إلى المصريين في الخارج بصورة سليمة وفعالة.

وأكدت "عطوة" فى بيان صحفى لها أن توحيد المادة الإعلامية الموجهة للمصريين بالخارج، أمر ضروري للرد على الأكاذيب التي يتم ترويجها بالخارج، حيث توجد أبواق إعلامية مأجورة تحاول تشويه الصورة الحقيقية داخل الدولة المصرية.

وأشارت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان إلى دور الوزيرة في تحسين التواصل بين الدولة المصرية ومؤسساتها والمصريين بالخارج، حيث يلمس الجميع نجاحا ملحوظ في هذا الجانب.

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