BMW تخطط لغزو الأسواق بـ سيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركتا صناعة السيارات الألمانية BMW، وDaimler، أن هناك تعاونا من نوع خاص على صعيد تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات، وذلك في بيان رسمي خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، مؤكدين أن هذه العملية تسير بوتيرة سريعة من أجل مواكبة التطورات، خاصة مع دخول منافسين جدد في هذا الجزء من الصناعة.



ستواجه هذه العملية حربا من طراز خاص بالنسبة للعلامات التجارية الشهيرة مثل مرسيدس، وبي إم دبليو التي تستهدف شرائح معينة من العملاء بالرغم من انتشارها على مستوى العالم، حيث تختلف القواعد المنظمة لاستخدام السيارات ذاتية القيادة في كبرى الأسواق حول العالم، مثل الصين، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدا لكبرى شركات صناعة السيارات.



وقال مدير التطوير والمرشح لمنصب الرئيس التنفيذي في شركة Daimler الألمانية، إن تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية هو ما يجب على شركات مثل دايملر وبي إم دبليو عمله.