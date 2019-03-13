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سيارات

كانجرو الرياضية.. ماركة مغمورة تشعل حماس الجمهور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:16 ص
سيارة كانجرو
سيارة كانجرو
قسم السيارات
كانت الشركات المغمورة لها حضور مميز أيضا بسيارات جديدة خلال معرض جنيف الدولي للسيارات 2019، بخلاف الماركات الشهيرة، حيث شاركت طرازات جديدة تابعة لماركات مغمورة في دورة المعرض السويسري رقم 89، ولكن ذلك لم يؤثر على نجاحها خلال أيام المعرض، وأشعلت حماس الجمهور الحاضر، مثل GFG كانجرو الرياضية الكهربائية.

أطلق المصمم الشهير جورجيتو جيوجيارو وابنه فابريزيو عليها هذا الاسم، نسبة لحيوان الكنغر الذي يعتمد على القفز في السير، لأنها تجمع في تصميمها بين أداء السيارات الخارقة وفي نفس الوقت الحصول على فوائد الهيكل المرتفع عن الأرض مثل سيارات الكروس أوفر.

تتميز السيارة بوجود زوج من المحركات الكهربائية القوية التي تستطيع توليد قوة عائلة تصل إلى 483 حصانا كاملة، بتسارع من السكون إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط، وهذا قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كلم/ساعة، بالإضافة إلى حزمة من البطاريات بقوة 360 كيلووات، تبلغ سعة البطارية الواحدة 90 كيلووات/ساعة، وهذا يكفي لمسافة تزيد عن 450 كلم/ساعة في الشحنة الواحدة للبطارية.

كما أن هيكل السيارة مصنوع بالكامل من ألياف الكربون من أجل الاستفادة من الصلابة والوزن الخفيف، الذي يعطي محركات السيارة المزيد من الحرية للانطلاق بأداء مذهل على الطرقات، في حين أن نظام التعليق القابل للتعديل لديه أوضاع يتم الاختيار بينها وهي: وضعية السباق والتي تجعل ارتفاع السيارة عن الأرض يصل إلى 14 سم، وضعية قياسية بارتفاع 19 سم، وأخيرا وضعية الطرق الوعرة بارتفاع يصل إلى 26 سم للتغلب على التضاريس المختلفة.

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