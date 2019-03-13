أبرز الأحداث الفنية العالمية.. زواج جينيفر لوبيز.. وإعلان فيلم علاء الدين والحديث عن جزء ثانٍ من bohemian rhapsody

شهدت الساعات الماضية أكثر من حدث فنى على مستوى لسينما العالمية، منها طرح شركة ديزني للإنتاج السينمائي بوستراً جديداً لفيلم "علاء الدين"، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر المصري مينا مسعود، الذي يجسد دور علاء الدين متصدر الأفيش ، وهو يحمل مصباحه الشهير، فيما يقدم النجم العالمي ويل سميث دور الجني الأزرق.





ولد مينا مسعود في مصر وهاجر إلى كندا، وتخرج في جامعة "Ryerson University" بعد دراسة المسرح.





شارك بالعديد من الأعمال التليفزيونية منها "Nikita" عام 2011، "King" عام 2012، "Open Hart" عام 2015، ومؤخرًا بمسلسل "Tom Clancy’s Jack Ryan".





وقد انتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلم التشويق "Strange But True" المقرر طرحه تجاريًا خلال العام الجاري.





وكشف عدد من التقارير الأجنبية عن شركة إنتاج فيلم bohemian rhapsody للنجم العالمي ذي الأصول المصرية رامي مالك، تنوي تقديم جزء ثان منه، بعد النجاح الساحق الذي حققه على المستوى النقدي والجماهيري.





وقالت التقارير إن القائمين على الفيلم يخططون أن تبدأ أحداث الجزء الثاني، مما انتهى عنده الجزء الأول حيث كان رامي الذي جسد دور المغني الشهير فريدي ميركوري يقدم حفل Live aid الشهيرة التي أقيمت في استاد ويمبلي بإنجلترا عام 1985.





وكان الفيلم قد حصد عدة جوائز في حفل الأوسكار الـ91 الذي أقيم 24 فبراير الماضي، منها جائزة أفضل ممثل التي حصل عليها رامي مالك.





وتدور أحداث الفيلم حول قصة أغنية Bohemian Rhapsody التي كتبها فريدي ميركوري وغنتها فرقة (Queen) الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة.





ونشر خطيب النجمة العالمية جينفير لوبيز ، لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز لحظات قيامه بتقدم بطلب الزواج من " لوبيز " بإهدائها خاتم خطبة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وظهر اليكس وهو راكعا على قدميه أمام لوبيز التي ظهرت بفستان ابيض على أحد شواطئ جزر الباهاما ، ويقدم إليها عرض الزواج الذي أجابت عليه ب " نعم".





وكانت تقارير بالصحف الأجنبية ذكرت منذ أيام أن خاتم خطوبة جينفير لوبيز الماسي الضخم يقدر بحوالي أكثر من مليون دولار أمريكي.





وكشف موقع TMZ الأمريكي أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان قامت بدفع إيجار منزل مقدمًا لمدة خمس سنوات لسجين أنهى فترة عقوبته، لافتا إلى أنها فور علمها بحالته تعاطفت معه وقررت مساعدته.





وقال الموقع الأمريكي إن ذلك الشخص يدعى ماثيو تشارلز وأنهى 20 عاما من فترة عقوبته التي كانت في الأساس 35 عامًا وفقا لقوانين إصلاح السجون الجديدة في أمريكا.





حاولت النجمة العالمية جانيت جاكسون التخفي اثناء تواجدها في جون كيندي بولاية نيويورك الامريكية، بعد الجدل المثار بسبب اتهام شقيقها ملك البوب الراحل مايكل جاسكون بالاعتداء جنسيا على أطفال في الفيلم الوثائقي leaving neverland.





والتقطت عدسات الباباراتزي صورا لـ جانيت مرتدية ايس كاب وملابس رياضية فضفاضة ونظارة نظر، حيث كانت وحيدها دون ابنها او احد من اصدقائها.





والتزمت جانيت الصمت أمام الادعاءات التي طالت شقيقها بعد عرض الفيلم على التلفزيونات، فيما كانت انكرت في الماضي قيام " جاكسون" بتلك الأفعال المشينة.