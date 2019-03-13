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مرأة

انسي دهون البطن العنيدة بكوب من هذا المشروب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
وأنت تنعمين بالأحلام يمكنك تحضير مشروب طبيعي لتفتيت دهون البطن العنيدة بمكونات طبيعية من مطبخك لها مفعول السحر
لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون والسموم المتراكمة في الجسم إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقددمها موقع بولد سكاى الهندى

كل ما تحتاجين
•20 جرام من الكزبرة.
•حبة واحدة من الخيار.
•½ حبة من الليمون.
•قطعة من الزنجبيل الطازج.
•2-3 ملاعق من جل الصبار
•½ كوب من الماء.

طريقة تطبيق المشروب ..
فى الخلاط الكهربائى تسحق كافة المكونات حتى تتجانس تماما وتشكل مزيج بدون تكتلات يتم تناول كوب منه إلى كوبين قبل النوم بساعة يوميا لمدة 30 يوم وستدهشيت بالنتيجة ..

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