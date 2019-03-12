كارثة بسبب لعبة استغماية.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم، يظهر صبي من ولاية فلوريدا الأمريكية ظل عالقًا داخل ثلاجة المنزل لدقائق.



تعود تفاصيل الحادثة، عندما اختبئ الطفل في منزل عائلته داخل ثلاجة صغيرة أثناء لعبه مع أشقائه، حتى اكتشف الأب اختفاء طفله البالغ من العمر 5 سنوات.



ولحسن الحظ سمعت الأم صراخ طفلها ولم تعرف مصدر الضوت، وبعد أكثر من محاولة بحث، فتح الأب الثلاجة الصغيرة، وعثر على ابنه بداخلها.



