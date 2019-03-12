الكيلاني: لا يتم ضبط كميات من المواد المخدرة بهذا الحجم بالصدفة

قال اللواء سامح الكيلاني ، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسبق ، ان مكافحة المخدرات تنقسم إلى جهود خفض العرض من خلال أجهزة المكافحة ،وخفض الطلب من خلال التوعية



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة " ، ان الدولة المصرية سابقة في مجال مكافحة المخدرات ،مشيدا بجهود رجال الأمن لتمكنهم من إحباط تهريب 6 أطنان من مخدر الحشيش التي كانت تستهدف الدولة المصرية .



وتابع :" لا يتم ضبط مثل تلك الكمية من المواد المخدرة بهذا الحجم بالصدفة "، مؤكدا ان تلك الشحنة كانت سيتم دخولها إلى أحد الدولة العربية المجاورة ، وتصديرها للدولة المصرية .