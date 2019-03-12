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الكيلاني: لا يتم ضبط كميات من المواد المخدرة بهذا الحجم بالصدفة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:54 م
اللواء سامح الكيلاني
اللواء سامح الكيلاني ، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
حسام الحارتي
قال اللواء سامح الكيلاني ، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسبق ، ان مكافحة المخدرات تنقسم إلى جهود خفض العرض من خلال أجهزة المكافحة ،وخفض الطلب من خلال التوعية

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة " ، ان الدولة المصرية سابقة في مجال مكافحة المخدرات ،مشيدا بجهود رجال الأمن لتمكنهم من إحباط تهريب 6 أطنان من مخدر الحشيش التي كانت تستهدف الدولة المصرية .

وتابع :" لا يتم ضبط مثل تلك الكمية من المواد المخدرة بهذا الحجم بالصدفة "، مؤكدا ان تلك الشحنة كانت سيتم دخولها إلى أحد الدولة العربية المجاورة ، وتصديرها للدولة المصرية .

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