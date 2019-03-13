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محافظات

فحص 99456 مواطنا في مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:00 ص
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسح 99456 مواطنا حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 12 مارس 2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 238 % من المستهدف منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية أمس الاثنين من المبادرة والذي جري مسح 7771 مواطنا في اليوم الثاني عشر فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وكانت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أعلنت عن فحص91685مواطنا حتي يوم الاثنين 11مارس الجاري، وتنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة كمرحلة أولي بمركز بلاط.

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