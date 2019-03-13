ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء

القاهرة
الفجر 4:41 ص
الظهر 12:04 ص
العصر 3:29
المغرب 6:2
العشاء 7:19
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:45 ص
الظهر 12:10
العصر 3:34
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:37
الظهر 12:00 م
العصر 3:25 م
المغرب 58: 5 م
العشاء 7:16 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:30 ص
الظهر 11:52
العصر 3:17
المغرب 5:50 م
العشاء 7:06 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:38 ص
الظهر 11:58 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:57 م
العشاء 7:10
الفجر 4:41 ص
الظهر 12:04 ص
العصر 3:29
المغرب 6:2
العشاء 7:19
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:45 ص
الظهر 12:10
العصر 3:34
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:37
الظهر 12:00 م
العصر 3:25 م
المغرب 58: 5 م
العشاء 7:16 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:30 ص
الظهر 11:52
العصر 3:17
المغرب 5:50 م
العشاء 7:06 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:38 ص
الظهر 11:58 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:57 م
العشاء 7:10