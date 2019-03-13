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ثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش "دور الأم في السينما المصرية"

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:00 ص
فعاليات
فعاليات
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة جنوب، حيث أقام بيت ثقافة أبوزنيمة بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية ، ورشة للفنون التشكيلية بعنوان " الحياة البرية في سيناء " تدريب منى المحص معلم أول تربية فنية بالتربية والتعليم ، بمشاركة عددًا من طلاب المدرسة ، لتصميم لوحات فنية معبرة عن الحياة البرية في سيناء المتمثلة في الصحراء والنخيل والبحر ، باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم .

كما إستقبل بيت ثقافة أبورديس مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية بأبورديس ضمن مبادرة أعرف مدينتك ، للتعرف على الخدمات الثقافية والفنية التى يقدمها الموقع الثقافى ، تلاها عقد مسابقة فى المعلومات الثقافية والفنية ، وأختتمت الزيارة بتفقد معرض الفنون بالموقع .

بينما أقام قصر ثقافة طور سيناء بالمعهد الأزهرى النموذجى ، ورشة للسينما تضمنت محاضرة لأهم الفنانات التى لعبت "دور الأم في السينما المصرية" ألقتها الفنانة التشكيلية وفاء فتحى ، تلاها عرض سينمائي بعنوان " يعيشون بيننا " .

ومن مدرسة السلام الإعدادية بسانت كاترين ، عقد بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة تثقيفية بعنوان " كيفية حماية الشباب من خطر التطرف " ألقاها أحمد محمد السيد بالتربية والتعليم ، تحدث خلالها عن التطرف من حيث التعريف والمفهوم ، مؤكدًا على خطورة التطرف على الفرد والمجتمع ، موضحًا دور الشباب في حماية وتقدم الوطن وطرق حماية الشباب من خطر التطرف .

بينما أعد بيت ثقافة دهب ورشة للفنون التشكيلية بعنوان " أحب مدينتى " بمشاركة عددًا من تلاميذ مدرسة على بن أبى طالب الإبتدائية ، لرسم لوحات فنية معبرة عن الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية لمدينة دهب باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم .

وفى سياق متصل نظم قصر ثقافة شرم الشيخ ، عرض موسيقى لتخت شرم الشيخ للموسيقى العربية ، بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ومسئولى المجلس القومي للمرأة ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، قدم خلالها تخت الموسيقى العربية مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية .

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