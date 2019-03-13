ثقافة جنوب سيناء تناقش "دور الأم في السينما المصرية"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة جنوب، حيث أقام بيت ثقافة أبوزنيمة بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية ، ورشة للفنون التشكيلية بعنوان " الحياة البرية في سيناء " تدريب منى المحص معلم أول تربية فنية بالتربية والتعليم ، بمشاركة عددًا من طلاب المدرسة ، لتصميم لوحات فنية معبرة عن الحياة البرية في سيناء المتمثلة في الصحراء والنخيل والبحر ، باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم .



كما إستقبل بيت ثقافة أبورديس مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية بأبورديس ضمن مبادرة أعرف مدينتك ، للتعرف على الخدمات الثقافية والفنية التى يقدمها الموقع الثقافى ، تلاها عقد مسابقة فى المعلومات الثقافية والفنية ، وأختتمت الزيارة بتفقد معرض الفنون بالموقع .



بينما أقام قصر ثقافة طور سيناء بالمعهد الأزهرى النموذجى ، ورشة للسينما تضمنت محاضرة لأهم الفنانات التى لعبت "دور الأم في السينما المصرية" ألقتها الفنانة التشكيلية وفاء فتحى ، تلاها عرض سينمائي بعنوان " يعيشون بيننا " .



ومن مدرسة السلام الإعدادية بسانت كاترين ، عقد بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة تثقيفية بعنوان " كيفية حماية الشباب من خطر التطرف " ألقاها أحمد محمد السيد بالتربية والتعليم ، تحدث خلالها عن التطرف من حيث التعريف والمفهوم ، مؤكدًا على خطورة التطرف على الفرد والمجتمع ، موضحًا دور الشباب في حماية وتقدم الوطن وطرق حماية الشباب من خطر التطرف .



بينما أعد بيت ثقافة دهب ورشة للفنون التشكيلية بعنوان " أحب مدينتى " بمشاركة عددًا من تلاميذ مدرسة على بن أبى طالب الإبتدائية ، لرسم لوحات فنية معبرة عن الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية لمدينة دهب باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم .



وفى سياق متصل نظم قصر ثقافة شرم الشيخ ، عرض موسيقى لتخت شرم الشيخ للموسيقى العربية ، بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ومسئولى المجلس القومي للمرأة ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، قدم خلالها تخت الموسيقى العربية مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية .