رفض أوروبي لقمع أردوغان.. محكمة أوروبية تطالب تركيا بدفع غرامة إلى صحيفة كردية.. وأخرى تطالب بالإفراج عن ديميرتاش.. وحقوق الإنسان تتهم أنقرة بخنق التعددية

محاكم أوروبا تطالب تركيا بالتعددية والإفراج عن المعتقلين

محكمة حقوق الإنسان تطالب تركيا بتعويض لصحيفة كردية

ومطالب بالإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين ديميرتاش





شهدت المحاكم الأوروبية خلال الفترة الماضية، اتهامات واضحة ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اتهمته بإما بالعنصرية، أو أمرته بالإفراج عن معارضين في السجون، أو إطلاق سراح من لم يقم النظام بمحاكمتهم .





ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها في "ستراسبورج "، الثلاثاء، تركيا بتعويض مالك صحيفة كردية أغلقت عام 2016، بعد أن أثبت أنه تم تحريك الإجراءات الجنائية ضد الصحيفة بشكل ممنهج، بغض النظر عن محتواها.





وأمرت المحكمة، الحكومة التركية بدفع مبلغ 3500 يورو لمالك صحيفة " أوزجور جونديم" التى واجهت عشرات التحقيقات والغرامات المالية، واحتجاز مراسليها منذ عام 2014.





وأضافت المحكمة، وفق شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن القضايا دفعت الصحيفة، التى تعنى بالصراع بين الجماعات الكردية والقوات التركية - إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية على محتواها خشية الإدانة القانونية.





يذكر أنه تم إغلاق الصحيفة بعد أن رأت محكمة تركية أن الصحيفة تنشر دعاية "بروباجندا " لصالح حزب العمال الكردستانى - الذى تصنفه أنقرة كجماعة إرهابية، وذلك بعد فترة وجيزة من محاولة تحركات الجيش عام 2016.





وجاء ذلك عقب أيام قليلة من مطالبة منظمات حقوقية دولية ومحلية تركيا بإنهاء ما وصفته بـ"حملة الترهيب المنسقة والتحرش القضائي" ضد الناشطين الحقوقيين في البلاد.





وقالت منظمة العفو الدولية، ومنظمة صحافيون بلا حدود، و8 جماعات تركية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك إن حملة القمع المتصاعدة وتجريم جمعيات المجتمع المدني يجب أن تنتهي.





وطالبت هذه المنظمات بإطلاق سراح عثمان كافالا، رجل الأعمال الناشط في العمل الحقوقي، الذي وجهت إليه اتهامات مع 15 شخصًا آخرين بمحاولة الإطاحة بالحكومة.





وأضافت المنظمات الحقوقية، في بيانها، أن على المحكمة أن ترفض الاتهام الذي سربته وسائل الإعلام فقط لأنه قائم على تناقضات سخيفة، ولقلة الأدلة.





وفي نوفمبر الماضي، طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم تركيا بالإفراج عن القيادي الكردي صلاح الدين ديمرتاش المحتجز منذ نحو عامين بتهمة تتعلق بالإرهاب.





وأشارت المحكمة إلى أن ديمرتاش، وهو الزعيم السابق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية ويعرف بـ"أوباما الكردي"، اعتُقل "لشبهات محتملة"، مشددة على أن براهين أنقرة لإبقائه وراء القضبان غير كافية.





واعتبرت المحكمة أن استمرار احتجاز القيادي الكردي يمثل "تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني"، مذكرة بأن ديمرتاش كان نائبا حين توقيفه ولم يتمكن من أداء دوره في البرلمان.





ورأت المحكمة الأوروبية أن استمرار حبس ديميرتاش في السجون التركية، يعد خنق للتعددية في المجتمع التركي، وذلك في محاولة من النظام التركي للقضاء على أصوات المعارضة.





وفي فبراير من العام الماضي، أفرجت محكمة تشيكية عن القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم الذي اعتقل تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا حيث يواجه اتهامات بالإرهاب على خلفية تفجير وقع في فبراير 2016 بأنقرة وأسفر عن مقتل 29 شخصا.





وفي أول رد فعل رسمي تركي اعتبر نائب رئيس الحكومة التركية بكير بوزداج قرار الإفراج بأنه "يدعم الإرهاب". وتتهم تركيا القيادي الكردي بالقتل وتقويض وحدة الدولة.





وفي عام 2017، تقدمت صحيفة "دي فيلت" الألمانية بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب احتجاز أنقرة لمراسلها. وبدوره قال وزير الخارجية الألماني في تصريحات صحفية إنه يعوّل على قرار سريع من المحكمة الأوروبية.



