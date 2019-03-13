ورش فنية لذوى القدرات الخاصة بثقافة الوادي الجديد

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والمناقشات بفرع ثقافة الوادى الجديد ، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة مناقشة كتاب "الزعيم الجديد" للكاتب إبراهيم عزوز ، وفى مكتبة الطفل والشباب بباريس عقدت محاضرة بعنوان "دور الأم فى تربية الأبناء" ، أقام بيت ثقافة القصر محاضرة تثقيفية لمناقشة كتاب "القداحة العجيبة" فى مجال ثقافة الطفل بمدرسة القصر الابتدائية ، بينما ناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب العنف الأسرى من تأليف إجلال إسماعيل حلمى.



