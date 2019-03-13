ورش فنية لذوى القدرات الخاصة بثقافة الوادي الجديد

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والمناقشات بفرع ثقافة الوادى الجديد ، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة مناقشة كتاب "الزعيم الجديد" للكاتب إبراهيم عزوز ، وفى مكتبة الطفل والشباب بباريس عقدت محاضرة بعنوان "دور الأم فى تربية الأبناء" ، أقام بيت ثقافة القصر محاضرة تثقيفية لمناقشة كتاب "القداحة العجيبة" فى مجال ثقافة الطفل بمدرسة القصر الابتدائية ، بينما ناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب العنف الأسرى من تأليف إجلال إسماعيل حلمى.
وفى سياق متصل نظم بيت ثقافة المنيرة مسابقة قراءة حرة، ورشة الفنون التشكيلية ضمن نشاط التمكين الثقافى.. وناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب "حفصة" من تأليف محمد أحمد.