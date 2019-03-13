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فن

محمد رمضان يتبرع بجزء من أرباح حفلته لصالح سرطان الأطفال

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:01 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج
شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو قصيرًا له عبر حسابه الرسمي على تويتر، ظهر فيه مع أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، محفزًا إياهم ضد المرض اللعين، لرفع روحهم المعنوية لمواجهة المرض. 

وأعلن محمد رمضان، في تغريدته على تويتر عن تخصيص جزء من أرياح أول حفل غنائي له ليوجه لعلاج الأطفال في مصر، إذ علق قائلًا: "جزء من أرباح #أقوى_حفلة_في_مصر لصالح علاج أطفال مصر". 

ويحيى محمد رمضان حفل غنائي ضخم، في 29 مارس الجاري، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، وتطرح الجهة المنظمة للحفل، التذاكر خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح أسعارها بين 250 و500 و1000 جنيه.

ويغني رمضان 10 أغاني سيكون من ضمنها خمسة سبق، وقام بطرحها، أما باقي الأغاني ستكون مفاجأة الحفل.


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