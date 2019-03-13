الدنمارك: رفض البرلمان البريطاني لخطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمر مؤسف

وصف رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أمس الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفض البرلمان البريطاني لخطة رئيس الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بأنه أمر "مؤسف للغاية".





من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كلًا من الحكومة والبرلمان البريطانيين إلى التوصل معًا إلى حلول لمسألة "بريكست".





وأضاف سامويلسن أن "الحكومة مستمرة في الاستعداد لسيناريو عدم التوصل إلى صفقة"، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لجميع الخيارات الممكنة للتعامل مع "بريكست".



