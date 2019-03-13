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محافظات

حملة لنشر الوعي البيئي للطلاب عن محمية نيزك جبل كامل في الوادي الجديد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:50 ص
حملة لنشر الوعي البيئي
حملة لنشر الوعي البيئي للطلاب
منصور ابوالعلمين
نظّمت إدارة محمية "نيزك جبل كامل" بالوادي الجديد حملة توعية بيئية بمدارس إدارة الخارجة التعليمية، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة البيئة لنشر الوعي البيئي بالمدارس.

وقال محمد بهنوس مدير المحمية، في بيان، إنه جرى تنفيذ حملة للتوعية بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية ضمن عدة حملات متنوعة يتم تنفيذها بمدارس المحافظة، والتي حققت جميعها نجاحا كبيرا لدورها الفعال في نشر الوعي البيئي، وتستمر حتى الآن وفق البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة البيئة.

يُذكَّر أن "نيزك كامل" هي عبارة عن محمية تم الإعلان عنها في عام 2012، وتقع شرق العوينات في شمال شرق الوادي الجديد وغرب مفيض توشكى على بعد كيلومترين شمال الحدود مع السودان وتبعد 116 كيلومترا من الحدود الليبية، وقد اكتُشِف الموقع في عام 2010 بواسطة بعثة جيولوجية مصرية إيطالية مشتركة، حيث عثر الفريق على أكبر فوهة في الأرض تنبيء عن ارتطام نيزك عملاق بالأرض في هذه المنطقة منذ آلاف السنين.

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