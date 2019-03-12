مروة عبد المنعم : سعيدة بنجاحي من خلال مسرح الطفل

أعربت الفنانة مروة عبد المنعم عن سعادتها بنجاحها من خلال مسرح الطفل، وقالت لصدى البلد إنها قررت ان تركز على الطفل لأن الأعمال الفنية الموجه له قليلة جدا .



وأضافت أنها سعيدة بعرض سنو وايت وريبونزيل واللذان عرضا على مسرح الطفل .



وأكملت انها لم تبتعد عن السينما أو التليفزيون بل تنتظر العمل الجيد.



يذكر أن مروة عبد المنعم كُرمت مساء اليوم من أكاديمية الفنون ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان المسرح العربى زكى طليمات.