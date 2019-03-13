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مشروع قانون جديد لإنشاء نقابة المهن النفسية.. ونواب: عملها أمر صعب.. وآخرون: دورهم أساسي في المجتمع ولا يغفل عليه أحد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
القسم السياسي
  • هبة هجرس: المشروع يتضمن الحقوق لـ 100 ألف مهني في مجال الصحة النفسية
  • مجدي مرشد: حقوقهم محفوظة وغير مسموح لأحد التعدي عليها
  • اليزابيث شاكر: لا يمكن إغفال دور الإخصائي النفسي في المجتمع

لضمان الحفاظ على حقوقها، وحمايتها من التهميش، ونظرا لتعدد المهام وأهميتها في حل المشكلات وتخفيف الضغوط، تقدمت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة المهن النفسية إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وتم تحويله للجنة القوي العاملة للمناقشة.

وأضافت "هجرس" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المشروع يتضمن الحقوق لـ 100 الف مهني في مجال الصحة النفسية بالإضافة إلى رفع حماية المهنة من الدخلاء ورفع المستوى المهني وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفئة تؤثر بشكل فعال في المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة والجيش، ووجود نقابة يحمي البلاد من المعدين وتمثيلهم في المحافل الدولية.

الأمر الذي وجد فيه النائب مجدي مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلًا: إنه لا مانع من انشاء جمعية للاخصائيين النفسيين ،أما إنشاء نقابة للإخصائيين النفسيين يؤدي إلي التطرق لعمل نقابات أخري كإنشاء نقابة لاخصائي العيون ثم العظام وهكذا، وهذا أمر صعب.

وأشار مرشد في تصريحاته لـ"صدي البلد" إلي أهمية دور الأخصائيين النفسيين في تنمية سلوك الأفراد وتخفيف الضغوط والعمل علي حل مشاكلهم بطرق سليمة، مؤكدًا علي أن حقوقهم محفوظة وغير مسموح لأحد التعدي عليها.

وفي السياق ذاته، قالت النائبة إليزابيث شاكر عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن عمل النقابات هو عمل تنظيمي للعاملين بها وحفظ للحقوق ، مشيرة إلي أن إنشاء نقابة للاخصائيين النفسيين سيضمن حقوقهم والنهوض بالمهنة.

وأكدت شاكر في تصريحاتها لـ"صدي البلد" أنه لا يمكن إغفال دور الإخصائي النفسي في المجتمع لافتة إلي أن النقابة لن تؤثر علي كفائة العمل أو الدور الذي يقوم بع العاملين، بل تضمن عدم تعدي أحد علي حقوقهم، مطالبة بأهمية تفعيل دورهم في كافة المؤسسات نظرا لأهميته ومساهمته في حل المشكلات.

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