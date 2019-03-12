نائب وزير المالية: هذه الخطوة تقلل التهرب الضريبي.. فيديو

قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، إن أول أسباب التهرب الضريبي هو تعقيد التشريعات والاجراءات، لافتا إلي أنهم قاموا بعمل قانون القيمة المضافة بصياغة واضحة مثل دول العالم.



وأضاف "المنير"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنهم قاموا بمقابلة جميع الفئات عند وضع اللائحة التنفيذية عند وضع قانون القيمة المضافة لكي تخرج اللائحة بشكل مبسط، مشيرا إلي أنه حدثت زيادة كبيرة في الايرادات الضريبية نتيجة لقانون القيمة المضافة.



ولفت نائب وزير المالية السابق، إلي أن تبسيط الاجراءات التشريعية يقلل من عمليات التهرب الضريبي.

