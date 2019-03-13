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ثقافة

دعم المشروعات النسائية.. ندوة بثقافة الغربية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:01 ص
ثقافة الغربية
ثقافة الغربية
جمال الشرقاوي
واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية.

واستمر قصر ثقافة المحلة الكبرى في تقديم ورشته الأدبية تحت عنوان "علم العروض والأوزان" أعقبها ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرواد فنون الخط العربي.

فيما أكد قصر ثقافة كفر الزيات خلال محاضرة بعنوان "حب الوطن والانتماء له" وبمشاركة مجمع البحوث الاسلامية، بحضور كوكبة كبيرة من علماء الأزهر الشريف على أن الوطن يستحق منا كل التضحيات في سبيل إقامة دولة قوية تستطيع المضي بقوة رغم التحديات التي تواجهه.

كما أقام بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي معرض لوحات فنية من أعمال مجموعة كبيرة من رواد البيت المهتمين بالفنون التشكيلية شهد المعرض التعبير عن التراث المصري عبر التاريخ وتحت عنوان "أصالة".

وعلى صعيد المرأة، عقدت دار الكتب بطنطا ندوة تثقيفية بعنوان "دعم المشروعات النسائية" قدمت خلالها الدكتورة سالي إبراهيم الباحث الأكاديمي في مجال إرشاد المرأة الريفية التحية والتقدير لكل السيدات العاملات لدورها الهام في بناء الوطن، ودعت كل أفراد المجتمع الى إقامة مشروعات تنموية ولاسيما أن الدولة تقدم التسهيلات وتشجع عليها.

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