تدشين أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر تحوي 700 كتاب

أعلن معهد يونس أمره بالقاهرة، عن تدشين أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر، في إطار التعاون القائم بين الجانبين، إذ تم تسليم المكتبة 700 كتاب تركي، من خلال مراسم خاصة حضرها مدير المعهد أمين بويراز، وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر طه البدري، ورئيس قسم اللغة التركية حازم سعيد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.





ومن المقرر أن تتم مضاعفة عدد الكتب المطبوعة بالمكتبة في الفترة المقبلة، كما سيتم العمل على إضافة مكتبة إلكترونية إليها، وتوفير إمكانات أكبر لتعليم اللغة التركية عن بُعد.



