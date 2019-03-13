ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تدشين أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر تحوي 700 كتاب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:01 ص
أساتذة اللغات والترجمة
أساتذة اللغات والترجمة ووفد معهد يونس أمره
محمد شحتة
أعلن معهد يونس أمره بالقاهرة، عن تدشين أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر، في إطار التعاون القائم بين الجانبين، إذ تم تسليم المكتبة 700 كتاب تركي، من خلال مراسم خاصة حضرها مدير المعهد أمين بويراز، وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر طه البدري، ورئيس قسم اللغة التركية حازم سعيد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

ومن المقرر أن تتم مضاعفة عدد الكتب المطبوعة بالمكتبة في الفترة المقبلة، كما سيتم العمل على إضافة مكتبة إلكترونية إليها، وتوفير إمكانات أكبر لتعليم اللغة التركية عن بُعد.

يذكر أن هناك بروتوكولاً مُبرمًا بين معهد يونس أمره في القاهرة وجامعة الأزهر، ويدرس في الجامعة ما يقرب من 500 طالب تركي، ويتعلم في معهد يونس أمره بالقاهرة حوالي 100 طالب مصري من طلاب قسم اللغة التركية بالجامعة.

ترشيحاتنا

بي بي سي: تورط أكثر من 40 نجماً في هوليوود بفضائح غش بالجامعات

علي جمعة يصف بالأدلة الأحداث التي تصاحب ظهور المهدي

الأهلي: نساند الزمالك في مهمته الأفريقية.. فيديو

تعليق مثير من رونالدو عقب الهاتريك التاريخي في أتليتكو مدريد.. فيديو

منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو

شاهد.. أول فيديو من الفضاء للقمر الصناعي المصري - الروسي الجديد

أضرار بالغة نتيجة مئات من حرائق النباتات في رومانيا

العمل يصيب النساء بمرض السكر

كارثة.. ترك السماعات في أذنه أثناء النوم ففقد حاسة السمع

شاهد.. مادورو يطلق الخزان الأزرق لحل أزمة المياه في البلاد

رانيا هاشم تكشف عن آخر كلمات نبيل زكي لها قبل وفاته

علماء يحذرون: الأرض تنتظر أعنف عاصفة شمسية في تاريخها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي عن مسلسل واحة الغروب: كحيت تراب.. فيديو
أبرز أخبار التوك شو.. الوزراء: مقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في الدولة.. الحكومة: سنتباهى باستاد القاهرة في بطولة الأمم الأفريقية.. وخبير اقتصادي: مصر حققت إنجازًا خلال
فيديوجراف| كيف تصرف محمد عبده بعد تعرضه لموقف محرج أمام الجمهور
منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو
منة شلبي: رامي مالك ومحمد صلاح يمنحان الأمل لتحقيق نجاحات كبيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟