نشرة أخبار البرلمان.. الموافقة على قانوني التصالح في مخالفات البناء نهائيا ومزاولة مهنة الطب

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الثلاثاء 12 مارس:
التصالح في مخالفات البناء.. 2000 جنيه حدا أقصى لسعر المتر
رئيس صحة النواب يوضح التعديلات الجديدة على مزاولة مهنة الطب
رئيس النواب: نعمل لله والوطن ولا يوجد نائب يعين ابنه أو ابنته
بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم
البرلمان يوافق نهائيا على قانون مزاولة مهنة الطب
ننشر قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان النهائية عليه.. رسوم من 50 لـ2000 جنيه
التصالح في مخالفات البناء.. 2000 جنيه حدا أقصى لسعر المتر
رئيس صحة النواب يوضح التعديلات الجديدة على مزاولة مهنة الطب
رئيس النواب: نعمل لله والوطن ولا يوجد نائب يعين ابنه أو ابنته
بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم
البرلمان يوافق نهائيا على قانون مزاولة مهنة الطب
ننشر قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان النهائية عليه.. رسوم من 50 لـ2000 جنيه