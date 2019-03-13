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ثقافة

استمرار القوافل الثقافية بمحافظة مطروح

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:23 ص
ثقافة مطروح
ثقافة مطروح
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة خطتها فى نشر الوعى الثقافى بكل محافظات مصر وبين فئات المجتمع، حيث نظم فرع ثقافة مطروح قافلة اليوم الواحد تحت عنوان "العدالة الثقافية" بمدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية المشتركة بمدينة العلمين، تضمنت ورش فنون تشكيلية "صلصال، ورسم، ومعلقات هند ميد، قص ولصق خرز، فوم".

إلى جانب محاضرة بعنوان "المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية" ألقاها خالد محمد، تحدث فيها عن المشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة وخاصة المرأة المعيلة، وأهميتها في الحراك الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى ورشة حكي تفاعلي عن "الإخلاص" لحامد محمود، تحدث خلالها عن الإخلاص في العمل والعبادة وارتباط الإخلاص بالإتقان ودورهما في تنمية المجتمع.

أعقبها فقرات اكتشاف مواهب وذلك لتحفيز قدرات الأطفال الفنية وأهمية المواجهة، بجانب فقرات شعرية، وعرض عرائس.

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