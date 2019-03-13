600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن وصول عدد 600 عجل برازيلى إضافة جديدة لمشروع تنمية الثروة الحيوانية والزراعية بعاداه بسيدى غازى بكفر الدوار لتنطلق مسيرة التطوير والتنمية التى تستهدف تعظيم موارد المشروع والوصول إلى أعلى إنتاجية له من خلال عملية التطوير وإعادة هيكلة المشروع ورصد اعتمادات مالية لدعمه .





ويأتى ذلك تفعيلا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل علي الدفع بالمشروعات الإنتاجية والخدمية والتي تمثل أهم الموارد الذاتية بالمحافظات وذلك للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين .



