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محافظات

600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:46 ص
٦٠٠ عجل
٦٠٠ عجل
جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن وصول عدد 600 عجل برازيلى إضافة جديدة لمشروع تنمية الثروة الحيوانية والزراعية بعاداه بسيدى غازى بكفر الدوار لتنطلق مسيرة التطوير والتنمية التى تستهدف تعظيم موارد المشروع والوصول إلى أعلى إنتاجية له من خلال عملية التطوير وإعادة هيكلة المشروع ورصد اعتمادات مالية لدعمه .

ويأتى ذلك تفعيلا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل علي الدفع بالمشروعات الإنتاجية والخدمية والتي تمثل أهم الموارد الذاتية بالمحافظات وذلك للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين .

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة تحت إشراف المهندس عبد الرحمن الشهاوى- السكرتير العام وبرئاسة و عميد كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور تضم فى عضويتها كلا من مدير مديرية الطب البيطرى ووكيل المديرية والمدير التنفيذي والمدير المالى والطبيب البيطري للمشروع لفحص واستلام رؤوس العجول البرازيلية الجديدة بعد الإنتهاء من المناقصة وشراء العجول من الموردين واختيار أفضل السلالات وأقل الأسعار المطلوبة.
600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة
600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة
600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة
600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة
600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة
600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة
600 عجل لدعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بالبحيرة

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