رامي عياش ينتهي من "يا سكاكر السكر"

انتهى الفنان رامى عياش من تصوير كليب جديد بعنوان " يا سكاكر السكر "، والاغنية من كلمات الشاعر خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق وإخراج فادى حداد، ومن المنتظر عرضها خلال أيام قليلة على الفضائيات واليوتيوب .



واستعان رامى عياش بفنانة شهيرة من خلال الفيديو كليب وستقدم عدد من الرقصات المختلفة .



من ناحية اخرى طرح الفنان اللبناني رامي عياش، مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم «حابب»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتجتاز الأغنية حاجز الـ66 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها.