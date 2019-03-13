منة شلبي: قرأت رواية تراب الماس بعد تصوير الفيلم.. فيديو

أعربت الفنانة منة شلبي، عن حبها لـ فيلم "تراب الماس"، قائلة: "حضرنا للفيلم منذ 3 سنوات، وصناع الفيلم كانوا يرغبون في تنفيذ فكرة الفيلم بأي شكل".





وأضافت "شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنها قرأت الرواية عقب تصوير الفيلم، مضيفة:" مروان حامد طلب مني عدم قراءة الرواية لأن الفيلم يتناول فكرة الرواية بشكل مختلف".



