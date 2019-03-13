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مرأة

فى موسمه طرق لحفظه وتخزينه لعلاج نزلات البرد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:21 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع هيلث الشهير عن أفضل الطرق لحفظ وتخزين البرتقال فى موسمه الحالى فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات وبالأخص فيتامين سى الذى يساعد فى علاج نزلات البرد ورفع المناعة ومقاوم للبكتيريا.

للحفاظ على البرتقال طازجًا:
يمكن حفظ البرتقال خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة لعدة أيام، ولكن يجب إخراجه من الكيس البلاستيك ووضعه في طبق مفتوح، حتى لا تصيبه الرطوبة وبخار الماء، ويتعفن سريعًا.

أما لتخزين البرتقال للموسم المقبل:
يُغسل البرتقال ويقشر ويقطع لشرائح.
- تضاف شرائح الجزر إلى البرتقال ويتم تسويتها في ماء مغلي لمدة ساعة إلا ربع.
- يضرب البرتقال والجزر بعد إضافة السكر لهما في الخلاط جيدا، ثم التصفية.
- يترك الخليط ليبرد ثم يوزع على أكياس التخزين ويغلق بإحكام ليوضع في الفريزر.
- يمكن الاحتفاظ بهذا العصير لمدة أشهر في الفريزر دون أن يفسد ويخرج على الإذابة والتقديم مباشرة.

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