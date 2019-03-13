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رئيس وزراء اليابان يدعو السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية.. وبرلمانيون: بحلول عام 2030 مصر ستكون سابع قوة اقتصادياً عالمية.. الرئيس أثبت للجميع قدرته على القيادة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:15 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
القسم السياسي
  • غادة عجمي: دعوة رئيس وزراء اليابان للسيسي اعتراف ضمني وعالمي لمكانة مصر
  • داليا يوسف: تقارير عالمية تتوقع ترشح مصر لـ7 أكبر قوة اقتصادية في العالم
  • مني منير: مصر لها بصمة قوية فى المحافل الدولية

حققت مصر العديد من الإنجازات والإصلاحات في الآونة الأخيرة، مما جعلها محط أنظار العالم، خاصة بعد تحديث البنية الاساسية وتعافي الاقتصاد المصري بشكل واضح ودخولها التحدي في جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى قيادتها أسود القارة الافريقية بشكل فعال، وهذا ما أكد عليه أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى توجيه الدعوات لمشاركة مصر في حضور المحافل الدولية العالمية، حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليًا والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.

وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السفير الياباني بالقاهرة نقل -ممثلًا عن حكومة بلاده- دعوة رئيس وزراء اليابان.

وأوضح المتحدث أن هذه الدعوة جاءت استنادًا لمكانة مصر في أفريقيا، ورئاستها للاتحاد الأفريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.

وفي هذا الإطار أكدت غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، على أن الدعوة التي تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس وزراء اليابان، للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين، أعتراف ضمني وعالمي لمكانه مصر بين الدول.

وأضافت "عجمي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت للعالم أجمع أنه قادر على القيادة والريادة، وخير دليل على ذلك الانجازات التي قام بها في الصناعة والتطوير، لافتة إلى أن مشاركة مصر بمثابة تثمين لهذه الأعمال التي قام بها الرئيس.

واشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة سينتج دمج الخبرات والثقافات المختلفة بين البلدين، مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية في النهاية.

وفي السياق ذاته قالت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن دعوة للمشاركة للقمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20 وغيرها من المحافل الدولية، أكبر دليل على أن مصر أصبحت دولة قادرة على جذب الاستثمار الخارجي.

وأضافت "يوسف" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن حضور مصر وسط العمالقة الاقتصاديين والصناعيين مهم جدًا، وسينتج عنه الكثير من الدعم للدولة، في جميع المجالات مثل الاقتصادية والصناعة والتعليم والصحة، إضافة إلى خروجها بالاتفاقيات التي ستعود بالنفع على الدولة.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، على أن هناك مجموعة كبيرة من التقارير العالمية الناشئة من المنظمات المختلفة، مثل بنك standard chartered البريطاني وغيره، التي تتوقع أن مصر مرشحة أن تكون سابع أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، وتسبق دول كبرى اقصتاديًا مثل روسيا واليابان وألمانيا، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الاكتشافات التي تمت، مثل حقل ظهر والنور وهما أكبر الحقول اكتشافًا في مجال الطاقة.

وفي ذات السياق أكدت النائبة منى منير عضو مجلس النواب،على إن مصر أصبحت لها بصمة قوية فى كافة المحافل الدولية، كما أنها تسير بخطى غير مسبوقة فى تفعيل العلاقات مع كافة الدول.

وتابعت "مني"، أن مصر لها مكانتها الخارجية المرموقة كما أن الفترة المقبلة ستشهد مد الجزو وتفعيل العلاقات الخارجية، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، دليل على مكانة مصر.

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