يقدّم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل فتة باللحمة المفرومة والفاصوليا بشكل جديد لعشاق جميع أنواع الفتة .





المقادير

لحم مفروم

فاصولياء

فلفل ألوان

طماطم

بصل

ثوم

زبادي

مرقة

دقيق

كزبرة خضراء

شطة

كمون

عيش محمص

ملح

فلفل أسود

زيت

أرز أبيض





طريقة التحضير

* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل ثم تخلط في الكبة مع البصل





* ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات





* بعد ذلك تقطع بشكل عشوائي وتقلى في الزيت





* ثم تنشل من الزيت ويضاف إليها البصل المفروم





* يضاف الفلفل الألوان والطماطم





* ثم الفاصوليا البيضاء، وتقلب جيدا





* ثم تترك لتمتزج مع المكونات





لعمل صوص الزبادي





* يشوح الثوم مع الزبدة ثم يخلط الزبادي مع النشا، ثم يخلط مع الثوم والزبدة على النار، ثم تتبل بالملح والفلفل



