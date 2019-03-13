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مرأة

فتة باللحمة المفرومة والفاصوليا بشكل جديد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقدّم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل فتة باللحمة المفرومة والفاصوليا بشكل جديد لعشاق جميع أنواع الفتة .

المقادير
لحم مفروم 
فاصولياء 
فلفل ألوان 
طماطم 
بصل 
ثوم 
زبادي 
مرقة 
دقيق 
كزبرة خضراء 
شطة 
كمون 
عيش محمص 
ملح 
فلفل أسود 
زيت 
أرز أبيض 

طريقة التحضير
* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل ثم تخلط في الكبة مع البصل 

* ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات

* بعد ذلك تقطع بشكل عشوائي وتقلى في الزيت 

* ثم تنشل من الزيت ويضاف إليها البصل المفروم

* يضاف الفلفل الألوان والطماطم

* ثم الفاصوليا البيضاء، وتقلب جيدا 

* ثم تترك لتمتزج مع المكونات

لعمل صوص الزبادي

* يشوح الثوم مع الزبدة ثم يخلط الزبادي مع النشا، ثم يخلط مع الثوم والزبدة على النار، ثم تتبل بالملح والفلفل

* في طبق التقديم تقدم الفتة على شكل طبقات ويضاف إليها صوص الزبادي وتقدم

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