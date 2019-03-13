يقدّم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل فتة باللحمة المفرومة والفاصوليا بشكل جديد لعشاق جميع أنواع الفتة .
المقادير
لحم مفروم
فاصولياء
فلفل ألوان
طماطم
بصل
ثوم
زبادي
مرقة
دقيق
كزبرة خضراء
شطة
كمون
عيش محمص
ملح
فلفل أسود
زيت
أرز أبيض
طريقة التحضير
* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل ثم تخلط في الكبة مع البصل
* ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات
* بعد ذلك تقطع بشكل عشوائي وتقلى في الزيت
* ثم تنشل من الزيت ويضاف إليها البصل المفروم
* يضاف الفلفل الألوان والطماطم
* ثم الفاصوليا البيضاء، وتقلب جيدا
* ثم تترك لتمتزج مع المكونات
لعمل صوص الزبادي
* يشوح الثوم مع الزبدة ثم يخلط الزبادي مع النشا، ثم يخلط مع الثوم والزبدة على النار، ثم تتبل بالملح والفلفل
* في طبق التقديم تقدم الفتة على شكل طبقات ويضاف إليها صوص الزبادي وتقدم