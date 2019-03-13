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رياضة

هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو..فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
أحمد هاني
نجح فريق يوفنتوس في التأهل لدور الـ 8 على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "يوفنتوس أرينا" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفضل هاتريك كريستيانو رونالدو.

وأحرز رونالدو الهدف الأول في الشوط الأول بعد كرة عرضية ارتقى لها البرتغالي ليسددها رأسية قوية في شباك أوبلاك، وسجل الهدف الثاني بعد كرة عرضية سددها برأسه وتصدى لها أوبلاك ولكنها كانت تخطت خط المرمى.

وجاء الهدف الثالث والقاتل لـ يوفنتوس عبر "الدون" كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء تصدى لها النجم البرتغالي وسددها صاروخية في الزاوية اليمني.

وحقق يوفنتوس ريمونتادا بعد أن خسر على ملعب "الواندا ميتروبوليتانو" بهدفين دون رد ضمن مبارة الذهاب.

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