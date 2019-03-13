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المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: المصريون سيشعرون بالتحسن في 2022

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:55 ص
الدكتور نبيل زكي
الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية
كـريـم الخـطيب
قال الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إن مصر ستحقق معدل نمو بداية من العام المالي المقبل يصل الى 6.1%، موضحا أن المواطن المصري سيشعر بتحسن الاقتصاد في 2022.

وشدد «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» على أن مواجهة التهرب الضريبي أمر حتمي بعد أن وصل الي 600 مليار جنيه، مؤكدا أن القطاع غير الرسمي في مصر يعمل بنسبة 100%، ولا بد من التخطيط للاستفادة منه.

وأشار المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إلى أن معدل النمو يجب ألا يقل عن 7% في المرحلة المقبلة، مع خفض معدلات الزيادة السكانية، مؤكدا أن مشكلة مصر الاجتماعية أكثر من الاقتصادية خاصة "الفساد والزيادة السكانية والتهرب الضريبي".

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