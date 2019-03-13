المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: المصريون سيشعرون بالتحسن في 2022

قال الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إن مصر ستحقق معدل نمو بداية من العام المالي المقبل يصل الى 6.1%، موضحا أن المواطن المصري سيشعر بتحسن الاقتصاد في 2022.





وشدد «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» على أن مواجهة التهرب الضريبي أمر حتمي بعد أن وصل الي 600 مليار جنيه، مؤكدا أن القطاع غير الرسمي في مصر يعمل بنسبة 100%، ولا بد من التخطيط للاستفادة منه.



