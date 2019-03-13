برلنتي فؤاد تطرح أفيش فيلمها الجديد

طرحت الفنانة برلنتي فؤاد أفيش فيلم كوموفلاش- والتي انتهت من تصويره منذ يومين- وظهرت خلاله بشخصيتين مختلفتين.





وتدور أحداث الفيلم حول قضية فساد في إطار بوليسي اجتماعي اكشن، وتجسد برلنتي شخصيتين مختلفتين فيه.





وقال "برلنتي فؤاد" إن الفيلم شبابي ويضم وجوهاً جديدة، وسيناريو وحوار محمد كامبا، وإخراج عبيد زيان وإنتاج شادي الباشا .





وحصلت الفنانة برلنتي فؤاد علي العديد من الجوائز في أكثر من مهرجان كـ"أحسن ممثلة"، وشاركت في بعض الأعمال.



