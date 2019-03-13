مانشستر سيتي يقسو على شالكة ويحجز مقعدًا لدور الـ 8 بدوري الأبطال

أنجز مانشستر سيتي، المهمة وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكاسح على شالكه بنتيجة (7-0)، مساء الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، في إياب ثمن النهائي.





سجل أهداف مانشستر سيتي كل من سيرجيو أجويرو (35 من ركلة جزاء و38) وليروي ساني (42) ورحيم سترلينج (56) وبرناردو سيلفا (71) وفيل فودين (78) وجابريال جيسوس (84).





وكان لقاء الذهاب في جيلسينكيرشن، قد انتهى بفوز مانشستر سيتي 3-2، حيث خطف السيتى فوزًا مثيرًا فى الدقائق الأخيرة من المواجهة التي أقيمت خارج ملعبه، ليتأهل العملاق الإنجليزي بمجموع اللقاءين (10-2).





وجاء تشكيل مان سيتى ضد شالكه كالتالى: إيدرسون، ووكر، دانيلو، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، سترلينج، ساني، برناردو سيلفا، أجويرو.