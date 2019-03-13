إسبانيا تأسف لقرار البرلمان البريطاني برفض خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

عبر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، عن أسفه لقرار البرلمان البريطاني رفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.





وقال سانشيز - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - "نأسف لقرار البرلمان البريطاني على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن".





وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن "المشروع الأوروبي ينبغي أن يتقدم للأمام لضمان الحرية، الاستقرار، والازدهار"، موضحًا أن الدول الأوروبية بحاجة إلى "حكومات مؤيدة لأوروبا لحمايتها".



