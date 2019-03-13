ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير بانيه مقرمش دون قلي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:11 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الـ"بانيه" كونه واحدا من الأكلات التي لا تخلو منها أي سفرة، إلا أن كمية الزيت التي يستهلكها ويدخلها إلى أجسامنا، تجعله على قائمة المكونات الضارة بالصحة والوزن، والمكلفة كذلك، كما أنها لن تستعمل في أي شيء آخر.

وقدمت الشيف " نجلاء الشرشابي طريقة أقل تكلفة، وأقل سعرات حرارية، ومفيدة للصحة، يحضر بها البانيه المقرمش، بدون زيت ولا قلية، وذلك عن طريق الفرن .

قومي بتتبيل البانيه بالطريقة المعتادة وتغليفه بنفس الخطوات، وأضيفي رقائق الذرة المكسرة التي تزيد قرمشته، وتوقفي قبل الخطوة وضعه في الزيت.

طريقة تسوية البانية بدون زيت:

في صاج للفرن غلفي الأرضية بالزيت النباتي الخفيف.
أضيفي الدجاج المتبل والمغلف بينه وبين بعضه مسافات بسيطة.
ضعي رشة أخرى من الزيت في الدجاج، بمقدار نقاط بسيطة.
ادخلي الصاج الفرن السابق تسخينه على درجة عالية.
اتركيه حتى يتغير لونه ثم اخرجيه جاهزا على التقديم.

ترشيحاتنا

كريستيان بوست: السيسي أكثر رؤساء مصر اعتدالاً والمسلمين استنارة

نشرة أخبار البرلمان.. الموافقة على قانوني التصالح في مخالفات البناء نهائيا ومزاولة مهنة الطب

إثيوبيا والسودان ينشران قوات مشتركة على حدودهما

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: الفقهاء منعوا تولي المرأة منصة القضاء

كارثة.. ترك السماعات في أذنه أثناء النوم ففقد حاسة السمع

أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: نموذج مشرف للشاب المكافح.. فيديو

أحمد قناوي: لسنا في أوروبا.. وحققنا مكاسب عديدة من مباراة سموحة.. فيديو

لحظة سقوط لوح إنارة في مباراة كرة قدم أمريكية.. فيديو

الأهلي: نساند الزمالك في مهمته الأفريقية.. فيديو

تامر أمين يقطع الاتصال على ضيفه بعد إحراجه على الهواء.. فيديو

أليجري: الريمونتادا أمام أتليتكو ليست الأجمل في مسيرتي.. فيديو

منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو
منة شلبي: رامي مالك ومحمد صلاح يمنحان الأمل لتحقيق نجاحات كبيرة.. فيديو
منة شلبي: اكتشفت بعد فيلم نوارة إني متدلعة.. فيديو
منة شلبي: عذبت اللي كان بيعلمني الطبلة في فيلم بيبو وبشير.. فيديو
المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: المصريون سيشعرون بالتحسن في 2022

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟