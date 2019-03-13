طريقة تحضير بانيه مقرمش دون قلي

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الـ"بانيه" كونه واحدا من الأكلات التي لا تخلو منها أي سفرة، إلا أن كمية الزيت التي يستهلكها ويدخلها إلى أجسامنا، تجعله على قائمة المكونات الضارة بالصحة والوزن، والمكلفة كذلك، كما أنها لن تستعمل في أي شيء آخر.





وقدمت الشيف " نجلاء الشرشابي طريقة أقل تكلفة، وأقل سعرات حرارية، ومفيدة للصحة، يحضر بها البانيه المقرمش، بدون زيت ولا قلية، وذلك عن طريق الفرن .





قومي بتتبيل البانيه بالطريقة المعتادة وتغليفه بنفس الخطوات، وأضيفي رقائق الذرة المكسرة التي تزيد قرمشته، وتوقفي قبل الخطوة وضعه في الزيت.





طريقة تسوية البانية بدون زيت:





في صاج للفرن غلفي الأرضية بالزيت النباتي الخفيف.

أضيفي الدجاج المتبل والمغلف بينه وبين بعضه مسافات بسيطة.

ضعي رشة أخرى من الزيت في الدجاج، بمقدار نقاط بسيطة.

ادخلي الصاج الفرن السابق تسخينه على درجة عالية.