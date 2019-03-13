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رياضة

الأهلي: نساند الزمالك في مهمته الأفريقية.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:46 ص
شريف فؤاد المتحدث
شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي
محمد رشاد
أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تساند الزمالك في مهمته الأفريقية، وتتمنى بلوغه الأدوار النهائية في بطولة الكونفيدرالية.

وقال "فؤاد" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن الأهلي ليس لديه غضاضة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون إلى يوم 20 مارس، موضحًا أن تأجيل اللقاء مرة أخرى لما بعد هذا الموعد شأن لجنة المسابقات، لكن عامر حسين رئيس اللجنة أكد استحالة حدوث ذلك.

وتابع أن الأهلي ليس لديه أي مانع من تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون وليس طرفًا في الأمر من الأساس، موجهًا الشكر للجهات الأمنية على السماح بزيادة عدد جماهير الأهلي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى 15 ألف متفرج.

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